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Resumen

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El presidente de Paraguay Santiago Peña habla durante una reunión con su homólogo chileno Gabriel Boric en Santiago, el 7 de noviembre de 2023. (Foto de Javier TORRES / AFP).
El presidente de Paraguay Santiago Peña habla durante una reunión con su homólogo chileno Gabriel Boric en Santiago, el 7 de noviembre de 2023. (Foto de Javier TORRES / AFP).
/ JAVIER TORRES
Por Agencia EFE

Santiago Peña, economista de formación y respaldado por el poderoso Partido Colorado, llegó a la Presidencia de Paraguay como una figura de renovación, pero renuncia al cargo arrastrado por la crisis tras el cierre del Ueno bank, que compromete millones de dólares del sistema de pensiones del país.

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