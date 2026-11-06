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Resumen

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El presidente de Paraguay Santiago Peña asiste a una rueda de prensa conjunta con el primer ministro japonés Shigeru Ishiba en Tokio el 21 de mayo de 2025. (Foto de Kentaro Tominaga / The Yomiuri Shimbun vía AFP).
El presidente de Paraguay Santiago Peña asiste a una rueda de prensa conjunta con el primer ministro japonés Shigeru Ishiba en Tokio el 21 de mayo de 2025. (Foto de Kentaro Tominaga / The Yomiuri Shimbun vía AFP).
/ KENTARO TOMINAGA
Por Agencia EFE

El Senado de Paraguay destituyó este viernes al presidente Santiago Peña, quien poco después terminó detenido en su residencia a raíz de la caída de Ueno Bank, una entidad con la que el ahora exmandatario es vinculado y a la que fueron a parar durante su gestión millonarios fondos de entidades estatales.

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