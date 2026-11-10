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Resumen

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Funcionarios realizando un registro en la residencia del expresidente Santiago Peña, en la zona de Ciervo Cuá, en San Bernardino, Paraguay, el 8 de noviembre de 2026. (Fiscalía General de Paraguay / AFP)
Funcionarios realizando un registro en la residencia del expresidente Santiago Peña, en la zona de Ciervo Cuá, en San Bernardino, Paraguay, el 8 de noviembre de 2026. (Fiscalía General de Paraguay / AFP)
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Por Agencia EFE

La Fiscalía de Paraguay aclaró este martes que una supuesta bóveda encontrada en la lujosa vivienda de verano del expresidente Santiago Peña, allanada el fin de semana como parte de la investigación por el cierre de Ueno bank, es un cuarto de pánico aparentemente nuevo que está vacío.

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