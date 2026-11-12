La Fiscalía de Paraguay allana este jueves la residencia presidencial en Asunción como parte de la investigación por el colapso del Ueno Bank, que provocó la destitución y detención del expresidente Santiago Peña, confirmó el ministerio público en un comunicado.

El procedimiento se produce tras varios allanamientos a propiedades vinculadas al exmandatario, de 47 años, que está en prisión preventiva y acusado de utilizar su influencia para favorecer a Ueno Bank.

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El allanamiento “forma parte de las diligencias investigativas impulsadas por el equipo fiscal en el marco de la causa que investiga al expresidente, a quien se le atribuye la presunta comisión de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor”, señaló la fiscalía en un comunicado.

El ministerio público también detuvo este jueves al superintendente de bancos del Banco Central de Paraguay (BCP), Holger Insfrán, durante un allanamiento a su vivienda en Asunción.

El fiscal Cristian Benítez afirmó al medio ABC que existen “elementos de sospecha con respecto a la conducta” del funcionario, que era responsable de supervisar las entidades financieras del país.

La justicia paraguaya lleva adelante dos investigaciones en paralelo, una centrada en los directivos de Ueno Bank, 10 de los cuales se encuentran detenidos, y otra en torno a Peña y al expresidente del BCP Carlos Carvallo, también en prisión preventiva.

La Fiscalía ya había allanado el lunes la vivienda de Peña en Asunción, donde incautó documentos, teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos.

También registró una residencia de verano del exmandatario donde encontró una bóveda que el propio exmandatario indicó cómo abrir, y estaba vacía.

El Banco Central de Paraguay (BCP) intervino la entidad el 3 de noviembre por graves problemas de solvencia, dejando cientos de millas de clientes sin acceso a sus depósitos. Se desataron manifestaciones multitudinarias.

Peña permanece en prisión preventiva desde su destitución el 6 de noviembre mediante un juicio político acelerado. El vicepresidente Pedro Alliana asumió la presidencia para completar el mandato hasta 2028.

“El gobierno, encabezado por el presidente Pedro Alliana, garantiza plena colaboración con la Justicia” y respeto absoluto a la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial en el marco del allanamiento" a la residencia de los mandatarios paraguayos, señaló un comunicado de la presidencia.