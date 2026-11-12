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Fiscales de Paraguay allanan la residencia presidencial Mburuvicha Róga como parte de la investigación al expresidente Santiago Peña. (Fiscalía de Paraguay / X).
Fiscales de Paraguay allanan la residencia presidencial Mburuvicha Róga como parte de la investigación al expresidente Santiago Peña. (Fiscalía de Paraguay / X).
Por Agencia AFP

La Fiscalía de Paraguay allana este jueves la residencia presidencial en Asunción como parte de la investigación por el colapso del Ueno Bank, que provocó la destitución y detención del expresidente Santiago Peña, confirmó el ministerio público en un comunicado.

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