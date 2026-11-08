Resumen

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La policía de Paraguay monta guardia frente a la casa del expresidente paraguayo Santiago Peña, quien fue puesto bajo arresto por la crisis bancaria. (Foto de DANIEL DUARTE / AFP).
La policía de Paraguay monta guardia frente a la casa del expresidente paraguayo Santiago Peña, quien fue puesto bajo arresto por la crisis bancaria. (Foto de DANIEL DUARTE / AFP).
/ DANIEL DUARTE
Por Agencia EFE

La Fiscalía de Paraguay ordenó este domingo una operación de registro de una lujosa vivienda del expresidente Santiago Peña, quien se encuentra en prisión preventiva como parte de la investigación por el cierre de Ueno Bank, una entidad con la que el ahora exmandatario es vinculado.

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