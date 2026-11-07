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El expresidente paraguayo Santiago Peña (izquierda) —sometido a un proceso de destitución— llegando a la sede de la Fiscalía General en Asunción, el 7 de noviembre de 2026. (Fiscalía General de Paraguay / AFP)
El expresidente paraguayo Santiago Peña (izquierda) —sometido a un proceso de destitución— llegando a la sede de la Fiscalía General en Asunción, el 7 de noviembre de 2026. (Fiscalía General de Paraguay / AFP)
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Por Agencia AFP

La Fiscalía de Paraguay imputó este sábado al expresidente Santiago Peña y solicitó su prisión preventiva por presunta responsabilidad en el escándalo del Ueno Bank, que llevó a su destitución el viernes tras masivas protestas de ahorristas.

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