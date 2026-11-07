La Fiscalía de Paraguay imputó este sábado al expresidente Santiago Peña y solicitó su prisión preventiva por presunta responsabilidad en el escándalo del Ueno Bank, que llevó a su destitución el viernes tras masivas protestas de ahorristas.

“Desde el Ministerio Público se ha planteado imputación en contra del expresidente de la República, el señor Santiago Peña”, anunció la fiscal Nancy Salomón en conferencia de prensa y añadió que “los hechos punibles” son “lesión de confianza y administración en provecho propio”.

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La fiscalía solicitó además la prisión preventiva y la inhibición de bienes para Peña y para el expresidente del Banco Central paraguayo Carlos Carvallo, que fue imputado por los mismos delitos que el exmandatario y comparece esta tarde ante el Ministerio Público.

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El hasta ahora vicepresidente Pedro Alliana asumió este viernes 6 de noviembre como nuevo mandatario de Paraguay, en reemplazo del destituido Santiago Peña, quien quedó detenido en medio de una crisis bancaria que afecta a la mitad de la población. (AFP)

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