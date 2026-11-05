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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, habla durante la apertura de la 28ª Conferencia de la Comisión Regional para las Américas de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), en Asunción, el 2 de noviembre de 2026. (Juan Pablo Pino / EFE)
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, habla durante la apertura de la 28ª Conferencia de la Comisión Regional para las Américas de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), en Asunción, el 2 de noviembre de 2026. (Juan Pablo Pino / EFE)
/ Juan Pablo Pino
Por Agencia EFE

La Fiscalía de Paraguay anunció este jueves que incluirá al expresidente Santiago Peña, quien renunció hoy a su cargo, en las investigaciones de tres causas penales abiertas sobre el intervenido Ueno bank y que involucran también a otros exfuncionarios de la gestión del exmandatario.

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