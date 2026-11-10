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Resumen

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La fiscal Elena Fiore, acompañada por investigadores de crimen organizado, llega a la residencia del expresidente Santiago Peña en Asunción este lunes, en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank. (Getty Images).
La fiscal Elena Fiore, acompañada por investigadores de crimen organizado, llega a la residencia del expresidente Santiago Peña en Asunción este lunes, en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank. (Getty Images).
/ DANIEL DUARTE
Por BBC News Mundo

La Fiscalía de Paraguay está tratando de abrir una bóveda oculta hallada durante el allanamiento de la residencia de verano del expresidente Santiago Peña, en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank.

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