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Resumen

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, en Asunción, el 28 de octubre de 2026. (Juan Pablo Pino / EFE)
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, en Asunción, el 28 de octubre de 2026. (Juan Pablo Pino / EFE)
/ Juan Pablo Pino
Por Agencia EFE

El vocero de la Presidencia de Paraguay, Guillermo Grance, confirmó este jueves que el mandatario Santiago Peña permanece en el país y se defenderá en el juicio político que avanza en su contra en el Senado, en medio de la crisis desatada por el cierre de Ueno bank.

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