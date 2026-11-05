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Resumen

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, saluda tras una reunión con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (fuera de plano), en el Palacio Presidencial de Miraflores, Caracas, el 19 de septiembre de 2026. (Federico PARRA / AFP).
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, saluda tras una reunión con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (fuera de plano), en el Palacio Presidencial de Miraflores, Caracas, el 19 de septiembre de 2026. (Federico PARRA / AFP).
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

Sin agenda pública desde hace 72 horas, cuando estalló el escándalo por la intervención de Ueno bank, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha limitado sus apariciones públicas a mensajes en redes, mientras aguarda el desenlace del proceso de juicio político.

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