icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Legisladores paraguayos, al término de una sesión extraordinaria que no pudo llevarse a cabo por falta de quórum, en el Congreso Nacional en Asunción, el 5 de noviembre de 2026. (DANIEL DUARTE / AFP)
Legisladores paraguayos, al término de una sesión extraordinaria que no pudo llevarse a cabo por falta de quórum, en el Congreso Nacional en Asunción, el 5 de noviembre de 2026. (DANIEL DUARTE / AFP)
/ DANIEL DUARTE
Por Agencia AFP

El Congreso de Paraguay levantó el jueves por falta de quorum la sesión extraordinaria bicameral destinada a evaluar la aceptación o rechazo de la renuncia del presidente, Santiago Peña, en medio de una crisis bancaria y protestas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?