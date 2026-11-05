Resumen
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El Congreso de Paraguay levantó el jueves por falta de quorum la sesión extraordinaria bicameral destinada a evaluar la aceptación o rechazo de la renuncia del presidente, Santiago Peña, en medio de una crisis bancaria y protestas.
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