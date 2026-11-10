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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ofrece una conferencia de prensa, en el Palacio Estévez, en Montevideo, el 2 de marzo de 2025. (EITAN ABRAMOVICH / AFP)
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ofrece una conferencia de prensa, en el Palacio Estévez, en Montevideo, el 2 de marzo de 2025. (EITAN ABRAMOVICH / AFP)
/ EITAN ABRAMOVICH
Por Agencia EFE

El gobernante Partido Colorado expulsó este martes de sus filas al exmandatario Santiago Peña por la que describió como “deshonra provocada al pueblo paraguayo” y a esa formación política tras su destitución en un juicio político por la intervención de Ueno bank, entidad con la que ha sido vinculado.

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