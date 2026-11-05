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Resumen

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, saluda a su llegada a la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, en Asunción, el 17 de enero de 2026. (Foto de Luis ROBAYO / AFP).
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, saluda a su llegada a la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, en Asunción, el 17 de enero de 2026. (Foto de Luis ROBAYO / AFP).
/ LUIS ROBAYO
Por Agencia EFE

El gobernante Partido Colorado de Paraguay respaldó este jueves, poco antes de la instalación de una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, un juicio político contra el presidente del país, Santiago Peña, a raíz de la intervención del privado Ueno Bank.

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