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Fotografía de archivo del presidente de Paraguay, Santiago Peña. Foto: EFE/ Juan Pablo Pino
Fotografía de archivo del presidente de Paraguay, Santiago Peña. Foto: EFE/ Juan Pablo Pino
Por Agencia EFE

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, pidió este viernes al Senado un plazo de 72 horas para preparar su defensa en el juicio político que deberá afrontar a raíz de la intervención de Ueno Bank, una entidad con la que tenía vínculos y cuyo cierre ha dejado congelado los fondos de miles de clientes.

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