El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves su renuncia al cargo en medio de la crisis política desatada por el escándalo de Ueno Bank, que ha puesto a su gobierno bajo presión. La decisión se produce mientras el Congreso debate la posibilidad de iniciar un juicio político en su contra, un proceso que podía derivar en su destitución.

Ueno bank es una entidad privada a la que ha sido vinculado el presidente Peña y que durante su gestión recibió millonarios recursos de entidades públicas.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República (...) quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado”, dijo Peña en un video que publicó en su cuenta de X. Precisó que su prioridad es “la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero”.

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. https://t.co/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

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