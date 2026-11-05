El presidente de Paraguay, Santiago Peña, en Asunción, el 1 de julio de 2026. (Foto de DANIEL DUARTE / AFP).
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, en Asunción, el 1 de julio de 2026. (Foto de DANIEL DUARTE / AFP).
/ DANIEL DUARTE
Por Redacción EC

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves su renuncia al cargo en medio de la crisis política desatada por el escándalo de Ueno Bank, que ha puesto a su gobierno bajo presión. La decisión se produce mientras el Congreso debate la posibilidad de iniciar un juicio político en su contra, un proceso que podía derivar en su destitución.

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