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Esta fotografía, distribuida por la oficina de prensa del Palacio de Justicia de Paraguay, muestra al expresidente paraguayo Santiago Peña (derecha) y al juez Humberto Otazu en el tribunal de Asunción el 7 de noviembre de 2026. (Palacio de Justicia de Paraguay / AFP).
Esta fotografía, distribuida por la oficina de prensa del Palacio de Justicia de Paraguay, muestra al expresidente paraguayo Santiago Peña (derecha) y al juez Humberto Otazu en el tribunal de Asunción el 7 de noviembre de 2026. (Palacio de Justicia de Paraguay / AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

El expresidente Santiago Peña quedó desde este sábado bajo prisión preventiva, un día después de su destitución en un juicio político por el cierre debido a problemas de solvencia de Ueno bank en Paraguay, donde el entrante Gobierno de Pedro Alliana busca dar por superada esa “crisis puntual”.

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