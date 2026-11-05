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Personas que se manifiestan frente al Palacio Legislativo exigiendo que se haga juicio político a Santiago Peña, que renunció a la presidencia en Asunción, Paraguay, el 5 de noviembre de 2026. (Juan Pablo Pino / EFE)
Personas que se manifiestan frente al Palacio Legislativo exigiendo que se haga juicio político a Santiago Peña, que renunció a la presidencia en Asunción, Paraguay, el 5 de noviembre de 2026. (Juan Pablo Pino / EFE)
Por Agencia EFE

Decenas de manifestantes exigieron este jueves al Congreso de Paraguay que complete la aprobación del juicio político contra el mandatario saliente Santiago Peña para que, al ser destituido pierda sus fueros, y pueda responder ante la Justicia por la caída del Ueno bank, una entidad privada a la que fue vinculado.

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