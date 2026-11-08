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Un soldado patrulla dentro del Regimiento Escolta Presidencial, donde fue llevado el expresidente de Paraguay Santiago Peña tras su arresto por la crisis bancaria, el 8 de noviembre de 2026. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP).
Un soldado patrulla dentro del Regimiento Escolta Presidencial, donde fue llevado el expresidente de Paraguay Santiago Peña tras su arresto por la crisis bancaria, el 8 de noviembre de 2026. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP).
/ RODRIGO BUENDIA
Por Agencia EFE

“Voy a ser tu huésped por mucho tiempo”, así saludó Santiago Peña al comandante del Regimiento Guardia Presidencial, el coronel José Dayub, al llegar a la unidad militar donde el expresidente paraguayo, destituido y ahora investigado penalmente por el cierre del banco privado Ueno bank, cumple prisión preventiva.

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