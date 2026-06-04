Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Santiago Uribe, hermano del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, en Medellín. (Luis BENAVIDES / AP)
Santiago Uribe, hermano del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, en Medellín. (Luis BENAVIDES / AP)
Por Agencia EFE

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia confirmó este jueves la condena de 28 años y tres meses de prisión contra Santiago Uribe, hermano del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) por crear y financiar el grupo paramilitar ‘Los doce apóstoles’.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.