Una mujer trans, identificada como Sara Millerey González, fue asesinada el domingo pasado en el municipio de Bello, en el departamento de Antioquia (noroeste), un caso que ha causado indignación en Colombia por la sevicia con la que fue cometido el crimen.

Según la organización Caribe Afirmativo -que trabaja por el reconocimiento de los derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas en Colombia- la mujer fue agredida y luego arrojada a la quebrada Playa Rica donde murió después, lo que quedó registrado en un video publicado en redes sociales.

“A Sara no solo la mataron. Le quebraron los huesos, la arrojaron a una quebrada y la dejaron morir lentamente en soledad (...) Y mientras eso pasaba alguien sacó el celular y grabó, no para ayudar, no para denunciar, no para salvar, (sino que) grabó para viralizar, para entretener, para hacer del horror un espectáculo”, agregó Caribe Afirmativo.

Agilizar la investigación

El Ministerio del Interior pidió este miércoles acelerar la investigación para judicializar a los responsables del crimen de esta mujer “e implementar las acciones judiciales a las que haya lugar”.

“El Ministerio, a través de su instancia ‘Mesa Nacional de Casos Urgentes LGBTI’, emitió́ una comunicación a las entidades del orden nacional, departamental y municipal, para que tomen acciones frente al caso e implementen medidas de prevención ante los altos índices de violencia contra la población LGTBIQ+ en Antioquia”, agregó esa cartera en un comunicado.

La Gobernación de Antioquia, por su parte, ofreció hasta 50 millones de pesos (unos 11.260 dólares) por información que permita detener a los responsables del crimen de González.

“El Departamento condena este homicidio y el dolor que ella sufrió”, agregó la Gobernación en X.

La Defensoría del Pueblo aseguró que “la identidad y expresiones de género, deben ser respetadas y reconocidas sin excepción”.

“Hacemos un llamado a la sociedad para que no se siga naturalizando el odio y el prejuicio, y a todas las entidades del Estado para que su acción proteja, garantice y dignifique las vidas de las personas transgénero”, añadió ese organismo.

Violencia contra las personas trans

Según cifras de la Fiscalía recogidas por el Ministerio del Interior, el año pasado fueron asesinadas 29 personas trans en el país, cinco de ellas en Antioquia.

Sin embargo, en lo que va corrido de este año han sido registrados 13 casos, seis de ellos en ese departamento, lo que preocupa a las autoridades.

El Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo cifra además en 24 las personas LGBTIQ+ asesinadas en lo que va corrido de este año, de los cuales 13 crímenes han sido cometidos en Antioquia.

“Durante el año 2024, desde la Defensoría del Pueblo acompañamos a 287 personas víctimas de violencia por prejuicio en razón de su identidad y/o expresión de género: 254 mujeres transgénero y 33 hombres transgénero”, expresó, por su parte, ese organismo.