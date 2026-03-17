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Foto de la DEA donde se ofrece recompensa por el narcotraficante Sebastián Enrique Marset Cabrera. (Foto: AFP).
Foto de la DEA donde se ofrece recompensa por el narcotraficante Sebastián Enrique Marset Cabrera. (Foto: AFP).
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Por Agencia AFP

La policía incautó bienes valorizados en 15 millones de dólares al narco uruguayo Sebastián Marset, detenido en Bolivia y expulsado a Estados Unidos, entre los que se cuentan 16 aeronaves, cinco viviendas y armamento de guerra, informó este lunes el gobierno boliviano.

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