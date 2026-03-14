El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue detenido este viernes 12 en Bolivia. Se trata de uno de los hombres más buscados por la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, habiendo sido también requerido por la justicia boliviana y la de otros países como Paraguay, Brasil y Venezuela.

El operativo que terminó con la captura de Marset tuvo lugar en Santa Cruz de la Sierra en la madrugada del viernes e implicó la participación de cientos de agentes de la policía boliviana.

Según el Ministerio del Interior boliviano, fueron intervenidas dos viviendas separadas por un trayecto de ocho minutos. En la primera de ellas se detuvo a cuatro personas que serían parte del cuerpo de seguridad del narcotraficante, mientras que Marset fue hallado en la casa restante mientras descansaba.

Fotografía distribuida por la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (SENAD) del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset (3-I) caminando tras ser detenido por agentes de la DEA en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de marzo de 2026. (Foto: Distribución / Secretaría Nacional Antidrogas Paraguay (SENAD) / AFP) / HANDOUT

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró a las pocas horas que era “un hecho histórico para la región” que se hubiera capturado a “uno de los narcotraficantes más grandes del continente”, a la vez que agradeció la participación de otras naciones involucradas a gran escala en el operativo.

Por su parte, Estados Unidos también celebró el arresto indicando que era fruto de su iniciativa Escudo de las Américas.

“Gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz y al fortalecimiento acelerado de la cooperación policial entre Estados Unidos y Bolivia, el notorio narcotraficante Marset enfrentará la justicia. El Escudo de las Américas está haciendo que nuestra región sea más segura y fuerte”, señaló la embajada estadounidense en Bolivia.

Un nombre clave en la ruta de la droga

Insight Crime califica a Sebastián Marset como el narcotraficante más famoso de Uruguay y las agencias anticriminales lo sindican como uno de las más importantes del Cono Sur. Esa reputación se debe en gran medida a que lideraba una red internacional conocida como el Primer Cártel Uruguayo (PCU).

Dentro de ese entramado Marset tenía contacto con grupos delictivos como la ‘Ndrangheta italiana, el Primer Comando de la Capital brasileño y el Clan Insfrán de Paraguay. Como parte de esa red, el uruguayo era un nexo clave para el transporte de la cocaína hacia Brasil y Europa.

Fotografía del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset tras ser detenido por agentes de la DEA en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de marzo de 2026. Foto: Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (SENAD) / AFP / HANDOUT

Sus primeros pasos en el mundo delictivo se dieron traficando marihuana durante la década del 2010, siendo parte del transporte de un cargamento de 450 kg de dicho narcótico en el que también estuvo involucrado Juan Domingo Viveros Cartes, tío del expresidente paraguayo Horacio Cartes. Tras confesar, Marset fue sentenciado a cinco años de cárcel, que los cumplió en la prisión de Libertad.

A su salida del penal en el 2018, el uruguayo comenzó a crear una serie de empresas que habrían sido utilizadas para el lavado de activos. En esta época también se dedicó a ampliar su red de contactos criminales —algo que ya había iniciado en el establecimiento penitenciario de Libertad— y expandió sus negocios ilícitos a otros países de Sudamérica.

Durante un tiempo el narco estuvo asentado en Paraguay, donde se presentaba como empresario ante círculos influyentes, a la vez que cimentaba su relación con el Clan Insfrán. Hacia el final de la década pasada y el inicio de la actual, Marset tejió una red logística para el traslado de cocaína procedente de Bolivia a través de las vías fluviales paraguayas.

No obstante, la ambición de Sebastián Marset por continuar expandiendo su red de contactos le terminó generando problemas cuando fue detenido en octubre del 2021 en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), adonde había viajado con otros socios para una suerte de “congreso narco”, según reportó el diario paraguayo ABC.

Marset fue detenido en territorio emiratí al presentarse con un pasaporte falso que lo acreditaba como ciudadano paraguayo, y el uruguayo se salvó de la deportación cuando se le entregó de forma exprés un pasaporte de su país de origen.

Esto se produjo a pesar de las advertencias sobre el historial del recluso que había hecho la Embajada de Uruguay en Emiratos Árabes. En el 2023 se publicaron audios del entonces canciller uruguayo, Francisco Bustillo, en los que sugería a los funcionarios pasar por alto dicha alerta, generando un escándalo que llevó a su renuncia y la de otros altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Francisco Bustillo renunció en 2023 a causa del caso del pasaporte exprés que se le entregó a Marset. (Foto: EFE).

En el transcurso de la actual década Bolivia y Paraguay se convirtieron en foco de la mayor parte de la actividad ilegal del narco uruguayo, moviendo su residencia entre ambos países en función del grado de persecución que enfrentaba.

Narco y futbolista amateur

Además del tráfico de drogas, a lo largo del último lustro Marset dejó en evidencia que el fútbol era su otro gran interés, pues llegó a competir en torneos de Bolivia y Paraguay, en los que habría utilizado este deporte para expandir sus operaciones y contactos.

En Paraguay se reportó su paso por el Deportivo Capiatá de la segunda división, al que llegó en el 2021 y con el que disputó seis encuentros oficiales.

Su estancia en el Capiatá llamó la atención, debido a que Marset llegaba a los entrenamientos del humilde equipo a bordo de una camioneta blindada y con seguridad personal. No obstante, al poco tiempo el uruguayo desapareció sin dar aviso y el club no lo volvió a ver.

Fotografía sin fecha distribuida por el Ministerio de Gobierno de Bolivia el 30 de julio de 2023, que muestra al uruguayo Sebastián Marset (derecha). (Foto: Distribución / Ministerio de Gobierno de Bolivia / AFP) / HANDOUT

En Bolivia sucedió algo similar, ya que Marset administraba un pequeño club llamado Los Leones El Torno FC en Santa Cruz, donde era también jugador. En esta ocasión usó una identidad falsa, presentándose como Luis Amorim Santos, de nacionalidad brasileña. En este equipo permaneció hasta mediados del 2023 e incluso jugó partidos televisados.

Esa pasión por el fútbol le traería problemas más adelante.

El más buscado

Para inicios del 2022 en Paraguay se lanzó la “Operación A Ultranza PY”, el más grande de la historia del estado guaraní contra las drogas y se dictaron órdenes de captura contra Marset y sus socios, lográndose capturar a varios integrantes de dicha red criminal.

En mayo de ese mismo año fue asesinado el fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia, encontrándose el caso todavía en investigación, pero con la teoría de las autoridades de que el crimen fue ordenado por Marset desde territorio boliviano.

La actividad de Marset en el fútbol generó una atención que no calculó y en julio del 2003 las autoridades bolivianas descubrieron que Marset era el administrador de Los Leones El Torno con un pasaporte brasileño al identificarlo durante un partido. Fue así que el 29 de ese mes se organizó un operativo que involucró a más de 2.000 policías para apresarlo.

Imagen distribuida por el Ministerio de Gobierno de Bolivia en 2023 que muestra armas y droga incautadas en una casa registrada por la policía antinarcóticos durante una operación para tratar de arrestar al uruguayo Sebastián Marset. (AFP). / HANDOUT

Pese a ello, el traficante de narcóticos logró escapar con toda su familia a escasos minutos de que las fuerzas del orden llegaban a la lujosa propiedad que ocupaba en Santa Cruz y se cree que recibió una advertencia de un informante al interior de la policía boliviana. En los meses posteriores aparecieron varios videos de Marset burlándose del intento de captura e incluso brindando una entrevista clandestina en la que calificaba de “corrupto” al exministro boliviano Eduardo del Castillo.

Más allá de la sensación de inmunidad que tenía el criminal, aquel incidente terminaría generando un interés mayor por su detención. Varios miembros importantes de su entorno fueron capturados desde ese punto.

Su hermano, Diego Marset, fue arrestado en un operativo llevado a cabo en Brasil en diciembre del 2023, mientras que su esposa, Gianina García Troche, fue detenida en España al año siguiente. Su hermana, Jimena Marset, y su cuñado, Sebastián Alberti, también fueron atrapados durante los dos últimos años.

Foto distribuida por la Policía Federal Brasileña tomada agente durante la detención del hermano menor del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en la ciudad de Foz do Iguazú, estado de Paraná, Brasil, el 27 de diciembre de 2023. (Foto: Handout / POLICÍA FEDERAL DE BRASILEÑA / AFP) / HANDOUT

El gobierno de Estados Unidos tenía en la mira al uruguayo desde hace bastante tiempo, al punto que Marset era el tercer criminal más buscado por la DEA. En el 2025 el Departamento de Justicia del país norteamericano ofreció una recompensa de dos millones de dólares por cualquier información que condujera a la captura del narcotraficante.

A pesar de lograr eludir a la justicia durante años, el uruguayo cayó finalmente en Bolivia.

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