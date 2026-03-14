Por Guillermo Vera Ayala

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue detenido este viernes 12 en Bolivia. Se trata de uno de los hombres más buscados por la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, habiendo sido también requerido por la justicia boliviana y la de otros países como Paraguay, Brasil y Venezuela.

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