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El presidente boliviano Rodrigo Paz ofrece una rueda de prensa en La Paz, junto al comandante general de la Policía de Bolivia, Mirco Sokol, tras la detención del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el 13 de marzo de 2026. Foto: AIZAR RALDES / AFP
El presidente boliviano Rodrigo Paz ofrece una rueda de prensa en La Paz, junto al comandante general de la Policía de Bolivia, Mirco Sokol, tras la detención del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el 13 de marzo de 2026. Foto: AIZAR RALDES / AFP
/ AIZAR RALDES
Por Agencia EFE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, confirmó este viernes la captura del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el tercero más buscado por la DEA, y calificó el operativo como un “hecho histórico” que concluyó con su “expulsión” a Estados Unidos.

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