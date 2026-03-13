Escuchar
Una captura de pantalla tomada de un vídeo difundido por UNITEL y emitido el 2 de agosto de 2023 muestra al uruguayo Sebastián Marset grabando un vídeo en un lugar no revelado. Foto: Imagen de archivo / UNITEL / AFP
Una captura de pantalla tomada de un vídeo difundido por UNITEL y emitido el 2 de agosto de 2023 muestra al uruguayo Sebastián Marset grabando un vídeo en un lugar no revelado. Foto: Imagen de archivo / UNITEL / AFP
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, buscado por Estados Unidos y otros países, fue detenido este viernes en Bolivia, informó a la AFP una fuente del Ministerio de Gobierno boliviano.

