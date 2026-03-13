El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, buscado por Estados Unidos y otros países, fue detenido este viernes en Bolivia, informó a la AFP una fuente del Ministerio de Gobierno boliviano.

Marset llevaba prófugo desde 2023 y se sospechaba que circulaba por varios países sudamericanos, como Venezuela, Brasil y Paraguay. El Departamento de Justicia estadounidense ofrecía 2 millones de dólares por información que llevara a su captura.

“Sebastián Marset fue detenido este viernes en la madrugada. Fue un operativo de la Policía boliviana”, señaló un funcionario del gobierno boliviano que prefirió no revelar su identidad.

El operativo se realizó en Santa Cruz de la Sierra, en el este de Bolivia, donde cientos de policías fueron movilizados, constató un periodista de la AFP.

Marset fue llevado al aeropuerto de Viru Viru de la ciudad. Otras cuatro personas más fueron detenidas.

En julio de 2023, Marset había huído de la casa donde residía justamente en Santa Cruz un día antes de un megaoperativo de la policía para capturarlo, junto a su esposa y sus hijos.

Agentes de policía participan en una operación en el barrio de Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, tras la detención del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el 13 de marzo de 2026. Foto: Rodrigo URZAGASTI / AFP / RODRIGO URZAGASTI

El Departamento de Justicia estadounidense anunció en mayo de 2025 la apertura de un acta de acusación contra Marset por “lavado de dinero” procedente de ganancias del narcotráfico a través de instituciones financieras estadounidenses.

Cartwright Weiland, un alto cargo de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley estadounidense, señaló entonces que el uruguayo era “uno de los fugitivos más buscados en todo el cono sur” y “objeto central de una importante investigación sobre el crimen organizado en Paraguay”.

También era buscado por Uruguay y Brasil.

