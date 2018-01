El presidente electo de Chile, el conservador Sebastián Piñera, presentó el martes a quienes integrarán a partir del 11 de marzo próximo su segundo Gobierno, que tendrá una "fuerte vocación social".



El gabinete del político derechista estará compuesto por 16 hombres y 7 mujeres, de los cuales hay cinco ministros que ya formaron parte de su anterior mandato (2010-2014).



"Hay que modernizar la democracia, nuestras instituciones, al Estado, para que esté al servicio de los ciudadanos", afirmó en un discurso Piñera, quien recalcó que el sello de su Administración será "el progreso social".



Quienes estarán nuevamente presentes en el Palacio La Moneda serán los titulares de Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick; Hacienda, Felipe Larraín, y Secretaría General de Gobierno (Portavoz) Cecilia Pérez, que repiten el mismo cargo.

Sebastián Piñera presentó a su Gabinete en Santiago de Chile. (Foto: Reuters/Pablo Sanhueza) Sebastián Piñera presentó a su Gabinete en Santiago de Chile. (Foto: Reuters/Pablo Sanhueza) Reuters

Chadwick, considerado la "mano derecha" de Piñera, enfatizó que el presidente electo persigue "un país más unido", con énfasis en "la unidad, el progreso, el bienestar de la gente y la superación de la pobreza".



Apuntó que este gabinete se conformó "en la búsqueda de un grupo que pueda responder a los compromisos" adquiridos por el candidato conservador durante su campaña electoral.



También acompañarán por segunda vez a Piñera el canciller Roberto Ampuero, quien anteriormente fue ministro de Cultura, y el responsable de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, que fue ministro de Relaciones Exteriores y hace un año asumió como presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la cúpula patronal chilena.



Piñera destacó este último nombramiento, en línea con su aspiración de "modernizar profundamente las políticas sociales para que estén al servicio de la gente, y no atrapadas en la burocracia", dijo al concluir el acto de presentación, celebrado en la sede en Santiago del Congreso Nacional.

Moreno, quien reemplazará al actual ministro comunista Marcos Barraza, sostuvo que una de sus metas será lograr "un progreso económico" acompañado de "un progreso humano que ayude a la calidad de vida de las personas".



Añadió que el país "debe terminar con los estereotipos" y que "los ciudadanos deben tener menores divisiones", en relación a las críticas recibidas por la cartera que ocupará el líder del empresariado chileno.



El canciller Roberto Ampuero, por su parte, adelantó que la nación "tiene que hablar con una sola voz", por lo que se acercará al actual ministro Heraldo Muñoz para trabajar en esta "transición".



Son cinco los futuros ministros que pertenecen a Renovación Nacional (RN), partido que representa a los sectores de la derecha tradicional chilena.



Ellos son el ex diputado y exsenador Alberto Espina (Defensa), la abogada Cecilia Pérez (Secretaría General de Gobierno), el abogado Nicolás Monckeberg (Trabajo y Previsión Social), el presidente del partido Cristián Monckeberg (Urbanismo y Vivienda) y el ex senador Baldo Prokurica (Minería).



El dirigente del partido, Mario Desbordes, valoró la representación de RN en el Gobierno y destacó su constitución, con "gente que tiene profunda vocación política pero condiciones técnicas, que es muy importante".



Además, hay cuatro ministros que militan en la Unión Demócrata Independiente (UDI), formación política identificada con un segmento más conservador.



Se trata de Andrés Chadwick (Interior y Seguridad Pública), el ex senador Hernán Larraín (Justicia y Derechos Humanos), el ex diputado Felipe Ward (Bienes Nacionales) e Isabel Pla (Mujer y Equidad de Género).



Asimismo, existen dos ministros vinculados a Evópoli, partido emergente identificado con la derecha más liberal, que son el ex jefe del programa electoral de Piñera, Gonzalo Blumel, (Secretaría General de la Presidencia) y Gloria Hutt (Transporte y Telecomunicaciones).



En esta línea, el presidente de Evópoli, Francisco Undurraga, celebró la participación de su partido en el Ejecutivo y destacó este nuevo gabinete compuesto "por gente con mucha experiencia, de mundos muy distintos".



Dos ministras -las titulares de Energía, Susana Jiménez, y Medio Ambiente, Marcela Cubillos- trabajaron en Libertad y Desarrollo, un centro de estudios cercano a la derecha liberal-conservadora.



El énfasis puesto en la dimensión social de su futuro Gobierno queda de manifiesto al colocar en un ministerio "menor", a un "peso pesado", como es el empresario Moreno, quien desde su puesto de canciller fue uno de los hombres más cercanos a Piñera en su primer mandato.



"No vamos a escatimar ningún esfuerzo para lograr que todos nuestros compatriotas tengan una vida más plena y feliz (...), esto va a requerir entrega, compromiso, vocación y también mucho diálogo", subrayó Piñera, consciente de que el Parlamento está controlado por partidos de la oposición de izquierdas.



Fuente: EFE