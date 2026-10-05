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Flávio Bolsonaro y Lula da Silva disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil el 25 de octubre del 2026. (Fotos: AFP).
Flávio Bolsonaro y Lula da Silva disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil el 25 de octubre del 2026. (Fotos: AFP).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Flávio Bolsonaro llega a la segunda vuelta de las elecciones en Brasil con una estrecha ventaja sobre Luiz Inácio Lula da Silva, pero el resultado del 25 de octubre aún está abierto. Los dos candidatos entran ahora en una nueva batalla por los apoyos de los sectores que quedaron fuera de la primera vuelta y por movilizar a los electores que no acudieron a las urnas, en un escenario donde cada voto puede resultar decisivo.

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