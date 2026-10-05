Con el 100% de mesas escrutadas, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, obtuvo el 47,03 % de los votos, casi dos puntos más que el presidente Lula (45,16 %).

Bolsonaro no solo superó a Lula en porcentaje, sino que sus 56,1 millones de votos están por encima de los 49 millones que obtuvo su padre en las elecciones del 2018 y los 51 millones del 2022.

Flávio Bolsonaro sostiene una fotografía de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, durante una caravana con simpatizantes en Goiânia, Brasil, el 27 de septiembre de 2026. (Foto de Sergio Lima / AFP). / SERGIO LIMA

Para imponerse en segunda vuelta, la principal fuente de nuevos votos para Bolsonaro son los candidatos menores de derecha, que concentraron cerca del 8% de las preferencias.

Como todos tienen posiciones conservadoras, el candidato del Partido Liberal tiene margen para negociar su apoyo y consolidar el voto anti Lula o anti Partido de los Trabajadores (PT).

El resultado de las elecciones presidenciales en Brasil. (EFE).

Mientras que Lula tiene menos margen para sumar adherencias de candidatos derrotados. Entonces, su estrategia debería pasar por movilizar a los abstencionistas, el 21% del padrón, y captar votos blancos y nulos.

Abstención, transferencias y votos nulos: las tres claves del balotaje

El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, se dirige a sus seguidores tras conocerse los resultados de la primera vuelta. (Foto de NELSON ALMEIDA / AFP). / NELSON ALMEIDA

Para Francesco Tucci, director de la Carrera de Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la ventaja de dos puntos de Flávio Bolsonaro es demasiado estrecha como para considerar que está definida la elección.

El analista internacional sostiene que el resultado final dependerá principalmente de tres variables: la capacidad de los candidatos de movilizar a los abstencionistas, de captar los votos de quienes quedaron fuera de la contienda, y de evitar que parte del electorado opte por el voto blanco o nulo.

Tucci considera especialmente relevante enfocarse en los más de 33 millones de electores que no acudieron a las urnas. “El candidato que sepa activar el voto abstencionista tendrá una ventaja importante”, indica.

Precisa que no es posible asumir que quienes no votaron en la primera vuelta sean necesariamente electores contrarios a Lula o favorables a Bolsonaro. Más bien, manifiesta que una parte de ese electorado puede estar expresando su rechazo a la fuerte polarización política del país, sin identificarse plenamente con ninguna de las dos opciones.

Bolsonaro y el voto de la derecha

El senador de derecha y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, y su esposa, Fernanda Bolsonaro, hacen el signo de la victoria. (Foto de MAURO PIMENTEL / AFP). / MAURO PIMENTEL

Sobre la transferencia de votos de los candidatos eliminados, Tucci remarca que estos no necesariamente pasarán automáticamente a Bolsonaro.

Señala que hasta ahora solo uno de esos candidatos ha manifestado claramente su intención de movilizar a sus electores contra Lula: Romeu Zema, del Partido Novo. Otros han optado por mantener una posición neutral, por lo que Bolsonaro tendrá que negociar y convencer a esos sectores.

Para el analista, también se debe considerar la fragmentación existente dentro de la propia derecha brasileña, entre sectores conservadores y de extrema derecha. Por ello, cree que la ventaja obtenida por Bolsonaro en la primera vuelta constituye un punto de partida favorable, pero no una garantía de transferencia automática de votos.

El embajador Juan Álvarez Vita indica que Flávio Bolsonaro parte con una ventaja que, aunque estrecha, podría darle una posición favorable, por que en la actual coyuntura dos puntos es difícil de revertir.

Coincide en que los electores de los otros candidatos no necesariamente tienen definido su apoyo automático para la segunda vuelta.

La apuesta de Lula, movilizar su bastión

Simpatizantes de Lula da Silva reaccionan tras los primeros resultados de las elecciones presidenciales en Brasil, el 4 de octubre de 2026. (Foto de Luis ROBAYO / AFP). / LUIS ROBAYO

Para Lula, una de las principales tareas será recuperar la participación en regiones donde históricamente el PT tiene una base electoral importante, especialmente en el noreste, precisa Tucci.

El analista sostiene que existe margen para movilizar a electores que tradicionalmente apoyan al PT y que no acudieron a votar en la primera vuelta. Al mismo tiempo, el candidato izquierdista “tendrá que intentar atraer a sectores de centro y a votantes de partidos moderados que quedaron fuera de la segunda vuelta”.

Tucci cree que una movilización intensa en el noreste, combinada con una captación significativa del voto moderado, podría modificar el escenario de cara al 25 de octubre.

Con estas variables sobre la mesa, Tucci evita anticipar un ganador.

“Mucho dependerá también de la fragmentación en el apoyo a Lula. Si la abstención continúa elevada y Bolsonaro no consigue una transferencia importante de los votos de los candidatos eliminados, su ventaja inicial podría reducirse. En sentido contrario, una movilización fuerte de Lula en el noreste y la incorporación de votantes de centro podrían modificar la relación de fuerzas. Es un voto extremadamente complejo y difícil de predecir”, resume Tucci.

Álvarez Vita sostiene que el principal margen de crecimiento de Lula está en el 21% del electorado que no acudió a votar, además de quienes optaron por el voto blanco o nulo. Pero advierte que movilizar a ese sector será difícil.

El embajador identifica además el aumento del costo de vida como uno de los principales puntos débiles de Lula de cara al balotaje. Según su lectura, el deterioro económico puede influir en aquellos electores que aún no tienen decidido su voto y convertirse en un factor que favorezca a la oposición.

También intuye que precisamente en ese bolsón de abstencionistas podría haber un buen porcentaje de personas inconformes con la situación económica, pero que tampoco se sienten representadas por una opción como la de Flávio Bolsonaro.

Lula y los debates

El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, se dirige a sus seguidores tras conocerse los resultados parciales de las elecciones presidenciales. (Foto de NELSON ALMEIDA / AFP). / NELSON ALMEIDA

Tucci indica que la ausencia de Lula en los debates de la primera vuelta pudo responder a una estrategia para preservar su electorado ya consolidado.

Según el analista, participar en un debate no necesariamente beneficia a un candidato: una actuación considerada negativa puede generar más costos que la decisión de no exponerse. Sostiene que la campaña habría optado por evitar una exposición que pudiera poner en riesgo el apoyo que ya tenía.

Sin embargo, de cara al balotaje la dinámica será diferente. Con solo dos candidatos en carrera, cualquier exposición pública tendrá mayor peso y ambos deberán disputar un electorado más reducido y, al mismo tiempo, más decisivo, puntualiza.

Álvarez Vita considera que el resultado de la primera vuelta pudo tomar por sorpresa a Lula y que, a partir de ahora, el presidente deberá asumir un papel mucho más activo en la campaña, incluyendo su participación en los debates.

Indica que Lula habría afrontado la primera vuelta con un exceso de confianza, al considerar que tenía asegurada la victoria. Ahora, el resultado debería obligarlo a modificar su estrategia.