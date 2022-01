Cada año, la revista International Living recomienda a sus lectores los mejores sitos para vivir después de jubilarse en su “índice global anual de retiro”, en el que proponen ayudar a las personas a elegir “qué lugar del mundo se ajusta mejor a sus necesidades”.

Este año, en la lista predominan destinos latinoamericanos entre los que se encuentran Panamá, Costa Rica, México, Ecuador, Colombia y Uruguay. El podio, sin embargo, está ocupado por tres países europeos -España, Malta y Francia-, igual que el sexto puesto (Portugal).

El ranking se basa en un índice que considera variables como costos de vida, clima, seguro medico, desarrollo y oportunidad de inversiones.

Estos son los países latinoamericanos que integran el top 10:

10. Uruguay

“La gente en Uruguay disfruta de cuatro estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. En su capital, Montevideo, el máximo promedio de verano es de 28° C, enfriándose a 17° C por la noche. El máximo promedio de invierno es 14°C, enfriándose a 6°C por la noche. Y como está en el hemisferio sur, las estaciones son opuestas”, dice el sitio sobre el país de 3,5 millones de habitantes.

El casco histórico de Colonia, Uruguay. (Foto: Shutterstock - Archivo).

“Me mudé a Uruguay hace 15 años. Entre las cosas que aprecio está su cultura igualitaria. Uruguay es el país más democrático de América Latina. Y en términos relativos, presume de ser la clase media más grande del hemisferio occidental”, cuenta una periodista estadounidense residente en el país.

El sitio destaca que en Uruguay todos los trabajadores reciben Seguridad Social, vacaciones pagas, atención médica integral y educación universitaria “sin costo alguno”. “También es una tierra con pocas amenazas naturales. No está en la trayectoria de un huracán. No tiene terremotos destructivos. Y gracias a políticas de salud pública efectivas, las enfermedades transmitidas por mosquitos no son un problema”, describen.

“Uruguay es un país donde las cosas funcionan. Sus empresas de servicios públicos se encuentran entre las mejores de América Latina tanto en calidad como en alcance”, menciona el texto, que destaca además su variedad de comidas, sus espacios verdes y sus costas, además de poner la lupa sobre la capital, Montevideo.

Eclipse lunar parcial del 16 de julio de 2019, Colonia, Uruguay. (Fefo Bouvier).

Punta del Este, “el balneario más renombrado de América del Sur” es otro de los focos de la nota y mencionan que tiene “una creciente población a tiempo completo”.

En ese sentido, exponen dos opciones: alquilar una vivienda (en el elegante barrio Cordón, Montevideo, puedes alquilar un apartamento de dos habitaciones por 700 dólares al mes; en Maldonado, por 500) o comprarla (en Cordón, por 150.000 dólares; en Maldonado, por 125.000).

Para convertirse en residente legal de Uruguay, debe aprobar una verificación de antecedentes penales y demostrar una fuente de ingresos mensuales recurrentes para mantenerse en Uruguay (esto suele ser alrededor de 1500 dólares para una sola persona). Una pareja casada puede solicitar la ciudadanía tres años después de solicitar la residencia. Las personas solteras pueden solicitar la ciudadanía cinco años después de solicitar la residencia. “No se requiere una gran tarifa o inversión para convertirse en ciudadano”, menciona el sitio.

9. Panamá

Panamá. (CENTROAMÉRICA PANAMÁ POLÍTICA TWITTER).

“Tengo electricidad confiable, agua que puedo beber directamente del grifo, Internet de alta velocidad y un excelente servicio de telefonía celular. Por 35 centavos de dólar puedo subirme a la única línea de metro de América Central y recorrer el centro de la ciudad en 10 minutos”, cuenta el autor del artículo.

El centro de la ciudad está enmarcado por un horizonte resplandeciente y la resplandeciente Bahía de Panamá. Los residentes y los turistas vienen aquí para hacer ejercicio, patinar, andar en bicicleta, hacer picnics y mucho más. Un vasto y verde parque y área recreativa se extiende desde aquí hasta el romántico barrio histórico conocido como Casco Viejo.

Viajar dentro del país también es fácil. En 20 minutos se llega a Veracruz y en 30, en ferry, a la Isla Taboga, también conocida como la “Isla de las Flores”. Los frescos pueblos de montaña de Cerro Azul, Sorá y El Valle se encuentran a una o dos horas en automóvil desde la ciudad. Las playas vírgenes del Caribe de Portobelo están a unas dos horas en coche y los archipiélagos, a una hora en avión.

8. Costa Rica

Los extranjeros eligen Costa Rica “atraídos por el clima tropical del país; menor costo de vida; lugareños amigables; atención médica asequible; amplias opciones de bienes raíces; y, por supuesto, su belleza natural por la que el país es famoso”, según el sitio.

Playas de Costa Rica. (INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO).

Esta república es conocida internacionalmente por su tranquilidad y compromiso con el medio ambiente, con aproximadamente una cuarta parte de su tierra protegida como parques nacionales y refugios de vida silvestre.

Por ejemplo, el matrimonio LGBTQ entre personas del mismo sexo es legal y los derechos de las mujeres son obligatorios. Las leyes sobre armas también se consideran estrictas y la posesión solo es legal para ciudadanos e inmigrantes legales con estatus de residente permanente. Los controles de antecedentes penales, las pruebas psicológicas y el entrenamiento con armas son obligatorios. La caza es ilegal.

De acuerdo con la OPS, en todo el país hay 104 áreas de salud y 1.045 EBAIS, los cuales cuentan con un médico, un auxiliar de enfermería, un ATAP, un auxiliar de registros médicos y un técnico de farmacia. (GETTY IMAGES).

Una pareja puede vivir cómodamente, pero no necesariamente de manera extravagante, aquí por alrededor de 2000 a 2500 dólares al mes. Esto incluye el alquiler de una casa/condominio de dos dormitorios con servicios norteamericanos, aire acondicionado, además de comestibles, entretenimiento, transporte y atención médica. Si su presupuesto mensual supera los 3000 dólares, encontrará un estilo de vida relajado con la mayoría de las comodidades que necesita.

7. México

“Cuando te mudas a México por primera vez, no tienes que ser un pionero. No tienes que resolverlo todo. Y, aunque es una gran idea aprender español, no es necesario que lo hables con fluidez o incluso que hables mucho para moverte cómodamente”, comenta una periodista que se mudó al país hace 10 años.

Es importante destacar que México aún conserva su cultura distintiva. El turismo ha cambiado algunas comunidades, pero las fiestas, las celebraciones y los festivales continúan. “Y como extranjero, es muy divertido aprender sobre estas tradiciones e incluso, a veces, participar”, dice el sitio.

Turistas occidentales caminando en la calle en Isla Holbox, isla en el estado mexicano de Quintana Roo, a lo largo de la costa norte de la península de Yucatán, México. (Marica van der Meer/Arterra/Universal Images Group vía Getty Images)

Según International Living, una pareja de jubilados podría vivir bien en México por alrededor de 2000 dólares al mes. “Eso cubre vivienda, transporte, atención médica, servicios públicos, alimentos... todo”.

Algunas personas se las arreglan con mucho menos porque viven como los lugareños, otras gastan mucho más; si quieres lujos, México ciertamente lo tiene.

En general, México es un país muy asequible, con bienes raíces de buen valor (ya sea que alquiles o seas dueño), buena comida a precios económicos, ya sea que estés comprando en el mercado o saliendo a comer, atención médica de bajo costo, entretenimiento barato o incluso gratuito, y otras formas de ahorrar. Los mayores de 60 años obtienen una tarjeta de descuento especial para ahorrar en viajes, recetas y mucho más.

Vendedores esperan clientes en el mercado de mariscos La Nueva Viga, parte de la Central de Abastos, el principal mercado de la capital, en la Ciudad de México. (AP/Rebecca Blackwell, Archivo)

La residencia temporal puede durar hasta cuatro años a la vez. En ese momento, puede volver a presentar una solicitud y permanecer como residente temporal o convertirse en permanente. También puede solicitar la residencia permanente desde el principio, si cumple con los requisitos.

A diferencia de otros países, una vez que tenga su tarjeta de residencia, no hay ningún requisito para permanecer una cierta cantidad de días al año en México. Puedes entrar y salir cuando quieras sin mirar el calendario.

Las únicas otras cosas que necesita para solicitar la residencia son una prueba de la ciudadanía de su país de origen (su pasaporte) y un certificado de matrimonio si presenta la solicitud con su cónyuge. El proceso de solicitud es fluido, y gran parte se realiza en línea.

Después de esa aprobación inicial, terminas en la oficina de inmigración más cercana a tu nuevo hogar en México. Todo lleva unos pocos meses, a veces menos.

Una gran parte del bajo costo de vida en México es el cuidado de la salud. Hay dos programas administrados por el gobierno, incluido uno (Insabi) que es básicamente gratuito para ciudadanos mexicanos y extranjeros con residencia. Este sistema está diseñado para aquellos que no tienen los medios para pagar cualquier otro cuidado de la salud y tiene instalaciones en todo el país.

Otra opción del gobierno se llama Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss), que cuesta alrededor de 500 dólares al año por persona, pero las condiciones preexistentes no están cubiertas.

5. Colombia

Colombia es destacado por su biodiversidad y su variedad de climas, desde el calor de las áreas costeras, el clima templado sin humedad de las áreas montañosas y los días frescos de Bogotá.

El islote ocupa solo una hectárea de territorio y viven cerca de 1247 habitantes. (El Tiempo/Colombia).

Medellín es retratada como “uno de los paraísos de expatriados de más rápido crecimiento en Colombia”. “Este clima perfecto es lo primero que me atrajo a la ciudad. Viví en Maine durante 27 años antes de mudarme a Medellín en 2012, y me complace anunciar que no he tenido que lidiar con la nieve desde que me mudé”, cuenta una expatriada canadiense.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica al sistema de salud de Colombia en el puesto 22 de los 191 países que revisa. Eso es mejor que Canadá, que ocupa el puesto 30 y Estados Unidos, que ocupa el puesto 37. Las ciudades más grandes de Bogotá, Medellín y Bucaramanga tienen hospitales que han recibido la acreditación de Joint Commission International, el estándar de oro para la atención médica internacional.

“Colombia sigue siendo mundialmente conocida por su café, sin embargo, la sombra que Pablo Escobar proyectó sobre el país se ha disipado para revelar la verdadera Colombia: gente cálida y acogedora, paisajes deslumbrantes, un competidor en la economía mundial y un exportador de petróleo, flores, minerales y esmeraldas”, describe el artículo de International Living.

4. Ecuador

“Si ha estado soñando con jubilarse en un lugar donde pueda vivir fácilmente con 1500 dólares a 1825 dólares por mes, según la ubicación y el estilo de vida, en una cultura que no ha sido aburguesada, pero que tiene todos los accesorios de la vida moderna, entonces Ecuador debe encabezar su lista”, seña el International Living.

El turismo de Ecuador creció un 30% en los últimos cinco años y el país atrae a norteamericanos, europeos, mochileros de año sabático, exploradores y expatriados de todo el mundo, todos los que vienen a disfrutar de su combinación perfecta de clima, cultura y asequibilidad.

Parque Nacional Yasuní. Gentileza NatGeo. (Dukas Presseagentur/Alamy Stock/Prisma por Dukas Presseagentur GmbH / Alamy).

Tras un repaso por sus diversas actividades culturales, artísticas y gastronómicas, el sitio afirma que “decir que es un lugar feliz es quedarse corto”.

Entre los puntos a favor destacan el clima “casi perfecto”, con destinos playeros que incluyen el Puerto López, las Islas Galápagos y Salinas.

Las aguas de las Galápagos son ricas en biodiversidad. (SIMON J PIERCE/GALAPAGOS CONSERVATION TRUST).

Sobre los presupuestos, el sitio destaca su accesibilidad. “Considere que puede ser dueño de una casa en una playa de la costa del Pacífico o un condominio con excelentes vistas en los Andes por alrededor de 150.000 dólares. Los alquileres también son abundantes y asequibles, con un condominio de dos habitaciones y dos baños disponible en el centro de Cuenca por 500 dólares”, ponen como ejemplo.

