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Resumen

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Sergio Moro, candidato a gobernador de Paraná, durante su participación en el debate promovido por TV Globo, en Curitiba. (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF vía AFP).
Sergio Moro, candidato a gobernador de Paraná, durante su participación en el debate promovido por TV Globo, en Curitiba. (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF vía AFP).
/ RODOLFO BUHRER
Por Agencia EFE

El exjuez brasileño Sérgio Moro, famoso por haber condenado a Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción, salió este domingo elegido gobernador del estado de Paraná.

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