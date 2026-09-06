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Abelardo de la Espriella anuncia:22 integrantes de “Los Necios” capturados en Santander. Foto: Abelardo de la Espriella/ X
Abelardo de la Espriella anuncia:22 integrantes de “Los Necios” capturados en Santander. Foto: Abelardo de la Espriella/ X
Por Agencia EFE

Al menos siete miembros del Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias más grandes de la antigua guerrilla de las FARC, murieron durante las últimas horas en operaciones militares en el departamento del Nariño (sureste), anunció este domingo el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

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