Un chaleco de prensa palestino colgado en la valla es fotografiado durante una protesta pro palestina en la Plaza de Mayo en Buenos Aires, el 7 de octubre de 2024. (Juan Mabromata / AFP)
Por Agencia EFE

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) divulgó este martes que las condiciones para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en las Américas registraron un deterioro dramático, con un promedio regional de 47,10 puntos, el nivel más bajo desde que se realiza el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa.

