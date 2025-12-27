Gisella López Lenci
Gisella López Lenci

Escucha la noticia

00:0000:00
Sudamérica giró a la derecha en 2025: ¿seguirán Brasil y Colombia en 2026?
Resumen de la noticia por IA
Sudamérica giró a la derecha en 2025: ¿seguirán Brasil y Colombia en 2026?

Sudamérica giró a la derecha en 2025: ¿seguirán Brasil y Colombia en 2026?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La reciente victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile confirmó una tendencia que empezó a hacerse evidente en este 2025 que termina: los gobiernos de derecha están contrarrestando a la ola progresista que vivió América Latina en las últimas décadas.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC