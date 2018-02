Se suicidó "El Kiki", el asesino más buscado de Uruguay

Fuentes oficiales uruguayas confirmaron este martes la muerte del sospechoso del homicidio de una empleada de un supermercado de Montevideo (Uruguay), quien se disparó este martes en la cabeza al verse rodeado por la Policía.



Christian Pastorino, "El Kiki", fue hallado por las autoridades en una casa a las afueras de Montevideo, en la que se escondía y donde al notar la presencia de los agentes se disparó en la cabeza.

De inmediato fue trasladado a un centro hospitalario en el que falleció. Entre las pertenencias incautadas a Pastorino se encontraron dos revólveres.



El pasado sábado, "El Kiki", que tenía antecedentes penales por porte de arma de fuego, supuestamente ingresó a un supermercado de Montevideo y amenazó con un arma de fuego a los empleados del local y exigió el dinero de la recaudación.



Según el parte policial, antes de emprender la huida, el sospechoso efectuó dos disparos, uno de los cuales impactó en la cajera, quien murió, y otro en el tórax del guardia de seguridad, quien se encuentra hospitalizado.



La cajera Florencia Cabrera tenía 26 años y falleció una hora después de haber recibido el disparo por la espalda.



En medio de la investigación policial sobre el asesinato de la cajera, se descubrió que "El Kiki" también era autor del crimen de Alison Pachón, su ex novia de 20 años que estaba con un bebé de seis meses en los brazos en el momento en que la mató.



Alison estaba sentada en el comedor de su casa, en la zona de la Cachimba del Piojo, con la puerta de entrada de la casa abierta. De pronto ingresó el delincuente, que le disparó cuatro veces. Tres balas dieron en su pecho y una en el brazo derecho. Murió tras ser trasladada al Hospital Maciel.



"Antes muerto que en la cárcel"

Con esa frase, la madre del "Kiki" presagió el final de su hijo.



“Prefiere que lo maten a ir a la cárcel, él se va a enfrentar con la Policía. Está armado, tiene chaleco antibalas”, explicó en una entrevista antes de hacerse público el suicidio de su hijo.



La madre de "El Kiki" contó que no puede entender cómo su hijo mató a Florencia Cabrera a sangre fría, cuando él tiene una hermana que trabaja como cajera de otro supermercado.



“Tengo custodia, estamos amenazados, él me prometió que me iba a matar, que ya me iba a tocar, que primero iba a matar a Alison (su pareja) y después me iba a matar a mi”, dijo la madre.



La amenaza del “Kiki” a su madre surgió a raíz de que la señora sintió temor por un ataque de furia y lo denunció. “Yo llamé a la Policía porque él se drogó en mi casa y empezó a romper todo, estaba fuera de si y yo tenía miedo de que atacara a Alison o a los bebés”, manifestó.



Fuente: EFE/El País de Uruguay, GDA