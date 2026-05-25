El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó el lunes que un terremoto de magnitud 6,9 se produjo en Chile aproximadamente a 31 kilómetros al este de la ciudad de Calama (norte).
El USGS indicó que el sismo se produjo a una profundidad de 101,3 kilómetros en la zona del norte de Chile que forma parte del desierto de Atacama.
PUEDES VER: Temblor en Chile: epicentro y magnitud reportados hoy
Las autoridades chilenas no reportaron daños ni heridos.
Se “descartó la amenaza de tsunami para las costas de Chile” y “de forma preliminar no se registran daños”, dijo Felipe Plaza, funcionario del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, en un video publicado en X.
En imágenes de Calama transmitidas por medios locales se podía ver cómo un grupo de personas permanecía en la orilla de la playa pese al temblor.
El Gobierno Regional de Tacna excava una zanja en el control fronterizo de Santa Rosa como parte de la construcción de una plataforma para camiones de carga pesada. El objetivo es descongestionar la Panamericana Sur, evitando congestión con vehículos pesados, buses y colectivos. Entrevista con Eduardo Sánchez, gerente de infraestructura del Gore Tacna, aclara que no está relacionado con la zanja chilena contra migrantes indocumentados, crimen organizado o contrabando. Proyecto en ejecución desde 2024, en fase final con vía de acceso, guardabarreras, iluminación y señalización.