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Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió el norte de Chile cerca de Calama, en la región de Atacama. Foto: USGS
Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió el norte de Chile cerca de Calama, en la región de Atacama. Foto: USGS
Por Agencia AFP

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó el lunes que un terremoto de magnitud 6,9 se produjo en Chile aproximadamente a 31 kilómetros al este de la ciudad de Calama (norte).

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