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Resumen

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Temblor en Colombia de magnitud 6,7 con epidentro en el Chocó. (Servicio Geológico Colombiano, SGC).
Temblor en Colombia de magnitud 6,7 con epidentro en el Chocó. (Servicio Geológico Colombiano, SGC).
Por Agencia EFE

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira.

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