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Un temblor de magnitud 5,6 sacude Colombia de madrugada este martes 3 de noviembre del 2026. (Servicio Geológico Colombiano).
Un temblor de magnitud 5,6 sacude Colombia de madrugada este martes 3 de noviembre del 2026. (Servicio Geológico Colombiano).
Por Agencia EFE

Un sismo de magnitud 5,6 sacudió a Colombia la madrugada de este martes, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), casi tres meses después del terremoto de 7,4 que dejó 335 muertos y cerca de 500.000 personas afectadas en el país.

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