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Temblor de magnitud 5,1 sacude a Colombia. (Servicio Geológico Colombiano).
Temblor de magnitud 5,1 sacude a Colombia. (Servicio Geológico Colombiano).
Por Agencia EFE

Un sismo de magnitud 5,1 sacudió este miércoles el oeste y el centro de Colombia, dos semanas después del terremoto de 7,4 que causó una gran devastación en el oeste y la zona cafetera del país.

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