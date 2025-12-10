Un temblor de magnitud 5,8 sacudió el centro de Colombia durante la madrugada del 10 de diciembre de 2025. (Captura de USGS)
Un temblor de magnitud 5,8 sacudió el centro de Colombia durante la madrugada del 10 de diciembre de 2025. (Captura de USGS)
Agencia EFE
Agencia EFE

Un temblor de magnitud 5,8 sacude el centro de Colombia en medio de la madrugada
Un de magnitud 5,8 sacudió la madrugada de este miércoles Bogotá y otros lugares del centro de sin que hasta el momento las autoridades hayan informado de victimas o daños.

Según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor ocurrió a las 03:27 hora local (08:27 GMT) y su epicentro fue detectado a una profundidad de 150 kilómetros, en la región de Los Santos, en el departamento de Santander, por donde pasa una de las principales fallas geológicas que cruzan el país.

Volcán Puracé de Colombia emite columna de ceniza de 700 metros y sigue en alerta naranja

El sismo despertó a los habitantes de Bogotá y otras ciudades del país, como Bucaramanga, capital de Santander, Medellín y Cúcuta, donde la gente salió a la calle en medio de la noche por precaución.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó en su cuenta de X que tras el sismo de 5,8 “se realiza un barrido con las autoridades departamentales y municipales para verificar posibles afectaciones”, sin que por ahora haya algún reporte de daños.

