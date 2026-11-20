Un fuerte temblor de magnitud 6,7 sacudió este viernes 20 de noviembre la región peruana de Junín, limítrofe con el departamento de Lima donde también se sintió, sin que, hasta el momento, se reporten daños personales o materiales, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El Servicio Geólogico Colombiano entregó un primer registro del movimiento telúrico donde indicó que el temblor tuvo una magnitud de 6,9 con una profundidad de 142 kilómetros. Pero el Instituto Geofísico del Perú detalló que el sismo fue de magnitud 6,7 con una profundidad de 129 kilómetros.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico Internacional - Boletín Actualizado 1, 2026-11-20, 19:09 hora local. Magnitud 6.9, profundidad 142 km, Ondores, Perú #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo Más información: https://t.co/63pt8nVsSe https://t.co/1VX195E3Lv — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 21, 2026

En la publicación del Servicio Geólogico Colombiano, más de 100 respuestas se compartieron con usuarios comentando haber sentido el movimiento en varias zonas de Colombia.

Algunas de las respuestas manifiestan que el temblor fue percibido en Bogotá. Al respecto, varias personas señalaron que en pisos altos de la capital se llegó a percibir de forma “fuerte”. Otros usuarios calificaron el temblor “con movimiento de objetos colgantes”.

De igual forma, otras personas indican que se sintió en Tunja, Cundinamarca; Chía, Cundinamarca; Soacha, Cundinamarca; Ibagué, Tolima; Cúcuta, Norte de Santander; Medellín, Antioquia, además de varias zonas de la Sabana de Bogotá.

🚨 Reportan fuerte temblor de magnitud 6,9 en Perú que se sintió en Bogotá y varias zonas de Colombia en la noche de este viernes 20 de noviembre. En distintos sectores de la capital del país se activaron las alarmas de los edificios y varios ciudadanos evacuaron. Imágenes👇 Más detalles aquí⬇️ https://t.co/uOs75cczry 📹Ingeamanda en X y archivo particular. — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 21, 2026

En Bogotá se conoció que las alarmas de varios edificios en el norte y noroccidente se activaron para la evacuación de los residentes a una zona segura.

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá también se pronunció al respecto e indicó que, “luego del movimiento telúrico sentido en parte de la capital, no tenemos situaciones de emergencia reportadas a la Línea 123”.

🔴Así se sintió en Colombia el fuerte temblor de magnitud 6,9 registrado en Perú en la noche de este viernes 20 de noviembre. A través de redes sociales, ciudadanos captaron el movimiento telúrico. Imágenes 📹👇 Más detalles aquí ⬇️ https://t.co/uOs75cczry Videos: HORCAUCA en X — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 21, 2026

La entidad indicó que continúa “haciendo monitoreo de las 20 localidades, por si ocurre un incidente”. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático precisó a través de su cuenta oficial de X que el temblor “fue percibido por algunas personas en Bogotá” y que, hasta el momento, “no se reportan novedades ni afectaciones en la ciudad”.