El temblor de magnitud 6,7 que sacudió este viernes la región peruana de Junín, limítrofe con el departamento de Lima, se sintió también en la capital de Ecuador, Quito.

El movimiento telúrico se presentó a la 19:09 horas (00:09 hora GMT), con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la localidad de Junín, capital de la región del mismo nombre, y a una profundidad de 127 kilómetros, de acuerdo con los datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El temblor se sintió como un ligero remezón en edificaciones altas de la capital de Ecuador, país que se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.