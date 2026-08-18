En medio del fuerte temporal que golpea a la zona norte de Chile, un video difundido por Red Geocientífica a través de redes sociales, dio cuenta de cómo un aluvión arrastró autos en la Zona Franca de Iquique.

En el registro audiovisual se puede ver cómo los autos, donde suelen ser colocados para su venta, se deslizaron cerro abajo y algunos impactaron entre ellos.

🔴 Vehículos que se encontraban estacionados, y sin ocupantes, cayeron producto de un deslizamiento de tierra provocado por las intensas lluvias registradas en las cercanías de la Zofri, en Iquique, región de Tarapacá. pic.twitter.com/J0mdwr6gVX — Meganoticias (@meganoticiascl) August 18, 2026

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Producto de ese y otros eventos, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó las alertas SAE y llamó a evacuar diversos sectores de la región de Tarapacá.

Entre ellos, se encuentra Zofri Barrio Industrial y Marinero Desconocido, en la comuna de Iquique.

La situación ha sido similar en otros lugares del norte. En la provincia de Tocopilla, región de Antofagasta, incluso se decretó estado de excepción constitucional de catástrofe por la emergencia de los aluviones.

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