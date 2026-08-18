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Aluvión en Zona Franca de Iquique provoca el deslizamiento de varios vehículos, producto del temporal en Chile, el 18 de agosto de 2026. (Captura de X @meganoticiascl)
Aluvión en Zona Franca de Iquique provoca el deslizamiento de varios vehículos, producto del temporal en Chile, el 18 de agosto de 2026. (Captura de X @meganoticiascl)
Por El Mercurio de Chile, GDA

En medio del fuerte temporal que golpea a la zona norte de Chile, un video difundido por Red Geocientífica a través de redes sociales, dio cuenta de cómo un aluvión arrastró autos en la Zona Franca de Iquique.

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