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Resumen

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Una mujer usa su teléfono móvil mientras permanece de pie junto a un gran socavón formado tras las fuertes lluvias en Viña del Mar, Chile, el 18 de julio de 2026. (Cristobal Basaure / AFP)
Una mujer usa su teléfono móvil mientras permanece de pie junto a un gran socavón formado tras las fuertes lluvias en Viña del Mar, Chile, el 18 de julio de 2026. (Cristobal Basaure / AFP)
/ CRISTOBAL BASAURE
Por Agencia EFE

El Gobierno de Chile aún se encuentra evaluando las pérdidas económicas provocadas por el fuerte temporal que dejó al menos 13 fallecidos, mientras que las primeras estimaciones sitúan los daños en torno a los 400 millones de dólares.

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