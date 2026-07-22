Las autoridades de Chile elevaron este miércoles a 13 los fallecidos asociados al sistema frontal que azota a diez de las 16 regiones de país y actualizaron a cuatro las personas desaparecidas tras el hallazgo con vida de tres jóvenes que estaban desaparecidas en un cañón andino de la zona central, además de cifrar en cerca de 3.500 los damnificados.

Según el último balance entregado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), las intensas lluvias han dejado más de 63.000 personas aisladas, mayormente concentradas en las regiones de Atacama y Coquimbo, a 840 y 475 kilómetros al norte de la capital, respectivamente.

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Los estragos causados por el temporal se han concentrado al norte del país, principalmente por su geografía desértica carente de vegetación y suelos capaces de absorber los grandes volúmenes de agua que han caído durante las últimas horas.

En este escenario, el Gobierno decretó zona de catástrofe en toda la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco en Atacama, herramienta constitucional que facilita la entrega de recursos de ayuda y el despliegue de organismos estatales para contener la emergencia.

Miles de personas permanecen sin energía eléctrica a lo largo del país, principalmente en la región de Valparaíso en el litoral central, y diversas localidades del norte alertan una crisis sanitaria por la falta de acceso a agua potable.

El evento climático, relacionado con el fenómeno El Niño, comenzó el jueves pasado en la zona centro-sur y avanzó hacia el norte, al dejar localidades aisladas, inundaciones, derrumbes y rutas socavadas, además de fuertes rachas de viento de hasta 160 kilómetros en algunas zonas, cortes de luz y agua.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el temporal es uno de los episodios meteorológicos más significativos de los que se han registrado en los últimos años debido a su extensión geográfica e intensidad, en tanto anticipó el ingreso de un nuevo sistema frontal desde el Maule hacia el sur durante los próximos días.

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Un temporal que recorre Chile dejó al menos cinco muertos y casi 100.000 personas aisladas por interrupciones de rutas, según un nuevo balance dado este lunes 20 de julio por el gobierno, que decretó estado de catástrofe y movilizó al Ejército para labores de rescate. (AFP)

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