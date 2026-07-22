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Resumen

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Un vehículo afectado por el desborde de la quebrada Santa Gracia en el sector El Islón, en La Serena, Chile, el 21 de julio de 2026. (Hernán Contreras / EFE)
Un vehículo afectado por el desborde de la quebrada Santa Gracia en el sector El Islón, en La Serena, Chile, el 21 de julio de 2026. (Hernán Contreras / EFE)
Por Agencia EFE

Las autoridades de Chile elevaron este miércoles a 13 los fallecidos asociados al sistema frontal que azota a diez de las 16 regiones de país y actualizaron a cuatro las personas desaparecidas tras el hallazgo con vida de tres jóvenes que estaban desaparecidas en un cañón andino de la zona central, además de cifrar en cerca de 3.500 los damnificados.

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