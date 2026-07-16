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Pescadores preparan sus embarcaciones en una zona inundada de la ciudad costera de Arauco, región del Biobío, provincia de Arauco, Chile, el 16 de julio de 2026, tras las fuertes tormentas que azotaron la región. (GUILLERMO SALGADO / AFP)
Pescadores preparan sus embarcaciones en una zona inundada de la ciudad costera de Arauco, región del Biobío, provincia de Arauco, Chile, el 16 de julio de 2026, tras las fuertes tormentas que azotaron la región. (GUILLERMO SALGADO / AFP)
/ GUILLERMO SALGADO
Por Agencia EFE

Al menos tres personas fallecieron este jueves en Chile debido al temporal de lluvia y viento que azota desde hoy a 10 de las 16 regiones del país y que está previsto que se intensifique en las próximas horas.

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