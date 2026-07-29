Las aguas desbordadas del río Taquari inundando una calle lateral a lo largo de la calle General Daltro Filho en Roca Sales, estado de Rio Grande do Sul, Brasil, el 22 de julio de 2026. (Gustavo Ghisleni / AFP)
Las aguas desbordadas del río Taquari inundando una calle lateral a lo largo de la calle General Daltro Filho en Roca Sales, estado de Rio Grande do Sul, Brasil, el 22 de julio de 2026. (Gustavo Ghisleni / AFP)
/ GUSTAVO GHISLENI
Por Agencia EFE

Fuertes vendavales de más de 100 kilómetros por hora en el sur y el sureste de Brasil dejaron este miércoles al menos cinco muertos, además de provocar derrumbes, caídas de árboles e interrupciones en el transporte público, marítimo y aéreo en São Paulo y Río de Janeiro, informaron fuentes oficiales.

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