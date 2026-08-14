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Resumen

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Equipos de rescate y personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tres días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Pereira, Colombia, el 13 de agosto de 2026. Foto: LUIS ACOSTA / AFP
Equipos de rescate y personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tres días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Pereira, Colombia, el 13 de agosto de 2026. Foto: LUIS ACOSTA / AFP
/ LUIS ACOSTA
Por Agencia AFP

Las autoridades colombianas redoblan este viernes la búsqueda de los cientos de desaparecidos que dejó el potente terremoto del lunes, aunque se desvanecen las posibilidades de hallar sobrevivientes pasada la fase crítica de rescate.

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