El terremoto de magnitud 7.5 que tuvo como epicentro a la localidad de Santa María de Nieva, en Amazonas, también causó pánico y daños más allá de las fronteras del Perú. Aunque su profundidad de 131 kilómetros redujo su poder de destrucción en la superficie, amplificó el alcance de su onda sísmica y el sismo se sintió en países como Ecuador y Colombia, donde la prensa y los ciudadanos reportaron la fuerza e intensidad del movimiento sentida al amanecer.

“Acá fue fuerte, cayó una torre pequeña de la iglesia de La Dolorosa y en una casa una parte de la mampostería. En la Parroquia Lluzhapa, Cantón Saraguro, cayó una casa antigua. También hay daños en varias casas de la provincia de Zamora”, dice a El Comercio el fotógrafo Pablo Iván Correa desde la provincia de Loja, en el sur andino ecuatoriano.

Pequeños daños en la fachada de la iglesia La Dolorosa #Loja#Temblor pic.twitter.com/wRQBQn6RzQ — Pablo Iván Correa (@correapabloivan) November 28, 2021

Debido la proximidad del epicentro del terremoto con Ecuador varias construcciones resultaron afectadas en Zamora y Loja. Correa fue uno de los primeros en compartir en Twitter fotos de casas e iglesias dañadas.

“Hubo bastante miedo. Hubo personas con ataques de pánico. En mi sector la gente amaneció fuera de sus casas”, comenta el ecuatoriano.

Por su parte, la docente universitaria y locutora Daniela Gallardo apunta que las afectaciones en Loja se registraron en infraestructuras patrimoniales y carreteras.

“Luego del sismo ocurrido en el norte del Perú, en la provincia de Loja se registraron varios daños en distintas infraestructuras patrimoniales y carreteras. En la cabecera cantonal, Loja, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural confirmó, luego de realizar evaluaciones y monitoreos, confirmó daños en algunas edificaciones patrimoniales del casco céntrico”, comentó a este Diario.

El casco urbano de #Loja luego del sismo de magnitud de 7.5, epicentro: 98 km al E de Sta. Maria De Nieva, Condorcanqui - Amazonas. #Peru pic.twitter.com/IOGsfgfHkc — Daniela Gallardo (@dane_gallardo) November 28, 2021

Agregó que las autoridades locales confirmaron el deslizamiento en la vía Loja - Cuenca (sector Santiago) y daños serios en una vivienda que dejaron a una familia damnificada en el cantón Saraguro (Loja).

El comunicador Diego Pozo también señala que el sismo se sintió con mucha angustia, conmoción y preocupación por parte de la ciudadanía en Loja, “sobre todo porque no había información oficial oportuna por parte de las autoridades ecuatorianas, pero ya cuando llegó el informe del Instituto Geofísico del Perú pues se entendió que era un sismo de gran magnitud en el vecino país de Perú”.

“En Ecuador la mayor novedad fue que el sismo se sintió en varias partes del país, sobre todo por su prolongación se generó la mayor cantidad de temor. En las redes se compartieron algunas afectaciones en los lugares donde más se sintió. Ahora ya las unidades de monitoreo de la secretaría de gestión de riesgos hicieron un barrido y un seguimiento permanente por diferentes puntos de la provincia y a nivel del país. Lo importante es que no se reportaron fallecimientos. Hubo llamadas de shock y desesperación de la ciudadanía a la línea 911, lo que generó alerta”, agrega.

Al hablar sobre cómo se vive la precaución ante los sismos en Ecuador Pozo apunta que la reacción ante este tipo de eventos “termina siendo reactiva”. “Aquí en Ecuador tenemos cierta preocupación o cierta costumbre de a lo mejor tener lista la mochila de emergencia o de tratar de evacuar lo más rápido posible las viviendas. Sin embargo, la angustia y la desesperación no resulta algo tan fácil de controlar. Tenemos el antecedente del 16 de abril, cuando hubo el terremoto en Ecuador, que significó una gran pérdida de vidas. Ese es el antecedente máximo que tenemos, la preparación tiene que ser constante y continua”, comenta.

La viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Sonaly Tuesta, también se encontraba en Loja al momento del terremoto y destaca la tranquilidad de la gente una vez pasado el susto inicial.

“Se sintió muy fuerte, de hecho. Pero la reacción de la gente es de tranquilidad. En realidad no hay daños materiales fuertes. Yo, por mi lado, estuve muy asustada y conectada con el equipo del ministerio para conocer sobre la situación en Amazonas. Ahora está todo tranquilo. En realidad, aquí la gente asume con tranquilidad. No se alarman. He estado con el alcalde y la verdad que no hablan de daños”, señaló a El Comercio la también comunicadora, quien retornará al Perú este lunes para seguir con sus actividades laborales.

Aquí en Loja ( Ecuador) se sintió terrible. Hago votos para que nuestras hermanas y hermanos de #Condorcanqui y de todo Amazonas estén bien. https://t.co/pgQ3licGfh — Sonaly Tuesta (@sonalytuesta) November 28, 2021

Ante los daños sufridos en el Perú, la viceministra enfatizó también que es necesario realizar una gestión de riesgos de acuerdo a la realidad de las zonas. “En Amazonas los eventos telúricos no suelen ser frecuentes, y es una región que geográficamente está muy alejada en sí misma. Las vías son precarias y definitivamente falta conectividad digital”, apuntó.

Acciones de los gobiernos

En respuesta, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dispuso a la Secretaría de Riesgos el monitoreo constante y la coordinación inmediata con los gobiernos locales autónomos descentralizados y las gobernaciones.

“Recibimos los primeros reportes de afectaciones por el sismo ocurrido en Perú. Al momento, se registran daños a infraestructuras en Loja y Zamora Chinchipe. He dispuesto el monitoreo constante del evento y la coordinación inmediata con los GADs y Gobernadores”, escribió en Twitter por la mañana.

Recibimos los primeros reportes de afectaciones por el sismo ocurrido en Perú. Al momento, se registran daños a infraestructuras en Loja y Zamora Chinchipe.



He dispuesto a @Riesgos_Ec el monitoreo constante del evento y la coordinación inmediata con los GADs y Gobernadores. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) November 28, 2021

Según la unidad de monitoreo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias de Ecuador, el sismo se sintió en 19 de las 24 provincias de Ecuador. Se trata de Zamora Chinchipe, Tungurahua, Sucumbíos, Santa Elena, Pichincha, Pastaza, Manabí, Morona Santiago, Los Ríos , Loja, Guayas, El Oro Cañar, Bolívar, Napo, Orellana, Cotopaxi, Chimborazo y Azuay.

Desde Colombia, donde no se han reportado daños, el presidente, Iván Duque, expresó su solidaridad con el Perú y anunció la disposición de prestar ayuda para atender la emergencia.

“Expresamos toda nuestra solidaridad al hermano pueblo del Perú por el sismo de 7,5 que sacudió al país esta madrugada y que tuvo como epicentro la región amazónica. Estamos atentos a los reportes sobre afectaciones para coordinar la ayuda que podamos prestar desde Colombia”, escribió Duque en su cuenta de Twitter.

Expresamos toda nuestra solidaridad al hermano pueblo del #Perú por el sismo de 7.5° que sacudió al país esta madrugada y que tuvo como epicentro la región amazónica. Estamos atentos a los reportes sobre afectaciones para coordinar la ayuda que podamos prestar desde Colombia. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) November 28, 2021

El Servicio Geológico Colombiano informó que en su país el terremoto se sintió en gran parte del país, especialmente en los departamentos sureños de Nariño, Huila, Putumayo, Caquetá, Cauca, Valle del Cauca y Amazonas, más cercanos a la zona del epicentro en Perú, así como en otros del centro como Cundinamarca, Quindío, Tolima, Risaralda, Meta, Guaviare, Boyacá y Caldas.

