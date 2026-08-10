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Resumen

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El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, envió un mensaje al país tras el terremoto de magnitud 7.4 ocurrido este lunes 10 de agosto | Foto: Captura de 'X'
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, envió un mensaje al país tras el terremoto de magnitud 7.4 ocurrido este lunes 10 de agosto | Foto: Captura de 'X'
Por Agencia EFE

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, convocó este lunes a un comité de emergencia para atender los daños causados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del país y anunció que viajará a Pereira, una de las ciudades más afectadas, para acompañar a los afectados.