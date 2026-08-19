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Resumen

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En la imagen se observa un edificio gravemente dañado tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Pereira, Colombia, el 16 de agosto de 2026. (Luis ACOSTA / AFP)
En la imagen se observa un edificio gravemente dañado tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Pereira, Colombia, el 16 de agosto de 2026. (Luis ACOSTA / AFP)
/ LUIS ACOSTA
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, decretó este miércoles el estado de emergencia económica, social y ecológica por el terremoto de magnitud 7,4 que devastó el centro-oeste del país el pasado 10 de agosto, con el objetivo de facilitar la atención de la tragedia.

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