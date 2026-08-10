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Resumen

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Personas trabajan en labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4, en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. (Ernesto Guzmán Jr / EFE)
Personas trabajan en labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4, en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. (Ernesto Guzmán Jr / EFE)
/ ERNESTO GUZMAN JR
Por Agencia EFE

El terremoto de magnitud 7,4 que este lunes sacudió a Colombia dejó 35 fallecidos y por lo menos 188 desaparecidos solo en Cali, además de unos 700 heridos y 5.000 viviendas destruidas o afectadas en esta ciudad, informó el presidente, Abelardo de la Espriella.

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