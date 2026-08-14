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Resumen

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla en una rueda de prensa en Bogotá. Foto: EFE/ Pablo R. Seco
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla en una rueda de prensa en Bogotá. Foto: EFE/ Pablo R. Seco
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó este viernes que tiene en mente un proyecto semejante al ‘Plan Marshall’ para ayudar al departamento del Chocó, uno de los más pobres del país y epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que el lunes causó una gran destrucción en varias partes del país.

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